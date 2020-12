Вълк, намерен мумифициран в Северна Канада, е живял преди поне 56 хиляди години, пишат BBC. Скрит в трайно замръзналата земя в продължение на десетки хиляди години, женският екземпляр е открит от работници в златодобива, близо до град Доусън през 2016 г.

Местните дават на вълчицата името Жур, което в превод означава вълк. Учените казват, че с непокътнатите си кожа, коса и зъби са непокътнати, са "най-пълната известна мумия на вълк".

„По същество тя е 100% запазена, липсват само очите ѝ“, казва професор Джули Мийхън, палеонтолог и професор по анатомия от университета "Де Мойн" в Айова.

Използвайки разнообразни техники, екипът е успял да определи много аспекти от живота на животното - от нейната възраст и диета до вероятната причина за смъртта й.

Констатациите, публикувани в списание Current Biology, показват, че вълчицата се е хранила с риба и други водни животни. Сравнявайки данни от ДНК на вълка и анализ на зъбния емайл, те установяват, че хищницата вероятно е живяла преди 56 000 - 57 000 години.

Рентгеновите снимки на тялото установяват, че тя е била на възраст около 6 - 8 седмици, когато е починала. Изследването отбелязва, че докато древните вкаменелости на вълци са сравнително често срещани в Юкон или съседна Аляска, мумиите на по-големите бозайници са рядкост.

