Британската агенция за авиационна безопасност разреши самолетът на Boeing 737 MAX да лети в европейското въздушно пространство, съобщава „Скай нюз”. Решението идва след близо две години, през които този модел беше спрян от експлоатация заради две смъртоносни катастрофи.

Сега британските авиолинии ще могат официално да подновят гражданските полети със 737 MAX. Регулаторни органи в Канада, САЩ и ЕС вече дадоха своето разрешение, припомня британската медия.

Новината идва на фона на обявените от Boeing рекордни годишни загуби в размер на 12 милиарда долара. Американският самолетостроител беше тежко засегнат от приземяването на флотилията му от модела 737 MAX през март 2019 година след катастрофите в Индонезия и Етиопия, при които загинаха 346 души.

