16-годишно момче е задържано в Сингапур по подозрение в планиране на убийството на мюсюлмани в две джамии. Атаката била планирана за деня на годишнината от атаките в Крайстчърч, Нова Зеландия, предаде Би Би Си.



Повлиян от атентатора Брентън Тарант, младежът имал намерение да убие с нож жертвите си и да предава на живо атаката в интернет. Той е най-младият задържан по силата на Закона за вътрешната сигурност, който позволява арест без съд. От вътрешното министерство на Сингапур съобщиха, че младежът е протестант християнин от индийски произход, "мотивиран от силна антипатия към исляма и желание за насилие“.

JUST IN: 16-year-old student detained under ISA after making “detailed” plans to attack Muslims at two Singapore mosques on anniversary of Christchurch shootings https://t.co/GkskQkPEYm pic.twitter.com/qVGL6aoZd3