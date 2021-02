Отрязана глава в кашон беше открита днес на улица във френския град Тулон, пишат изданията "Вар Матен" и "Уест Франс".

A man beheaded another man in #Toulon #France 🔪 🇫🇷 Suspect has been arrested. pic.twitter.com/yIBtklPzVL

В 14,30 ч. местно време минувачи видели от прозорец на сграда на площад "Лафайет" и улица "Гарибалди" в града да пада кашон и после вътре открили отрязана човешка глава, завита в окървавена дреха. Минувачите видели на прозореца и мъж с окървавени ръце и веднага подали сигнал в полицията. На мястото пристигнали специални полицейски части.

При претърсването на жилището на мъжа, който бил на 40 години, бил открит японски меч. В апартамента царял голям безпорядък. Мъжът е задържан и не е оказал съпротива. Заради инцидента районът, в който беше намерен кашонът с главата, беше отцепен. Смята се, че не става дума за тероризъм. Предполага се, че може би е конфликт на битова основа.

#BREAKING 🇫🇷 Big police intervention in the city center of #Toulon #france. A box containing at least one human head was thrown out of a window. #murder #terrorism ? #notagain 🙏🏻 pic.twitter.com/ondJcknniZ