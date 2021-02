Експертите на Световната здравна организация, изучаващи произхода на коронавируса, са открили "важни доказателства" в Ухан, Китай, съобщава Bloomberg, цитирано от DarikNews .

Още не е уточнено как SARS-CoV-2 преминава от прилепите в хората, което предизвика спекулации, че инфекцията може да е тръгнала от Института по вирусология в Ухан, където е лабораторията с най-висока степен на защита. Тези предположения бяха отречени от научна група, която включва зоолога от Ню Йорк Питър Дашак.

По думите му учените са направили редица констатации по време на проучване на пазара на морски дарове във Ухан. Група от 14 души работеха с китайски експерти и посетиха горещи точки, където първите случаи на инфекция може би са се появили в края на 2019 г.

Според констатации на екипа източникът на първите инфекции не би могъл да бъде пазарът на месо и морски дарове в Ухан, тъй като по-нататъшни изследвания разкриха случаи на COVID-19, които не са свързани с него.

Експертите обаче намериха там ключови „улики“ за разследването, които Дашак предпочете да не разкрива. Очаква се основните резултати от изследването да бъдат публикувани преди експертите от СЗО да напуснат Ухан на 10 февруари.

Viruses are passed along “convoluted rivers of emergence” & tracing that journey is complicated & will take “a really long time. What I have seen already tells me that there are some real clues about what happened." https://t.co/25jwEFWxHO