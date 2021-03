Четирима души от екипажа на военен самолет Ан-26 загинаха, а двама бяха ранени, след като машината се разби при кацане на летището в казахстанския град Алмати, съобщиха местни служители, цитирани от Асошиейтед прес.

AN-26 Plane Crash Lands in #Kazakhstan's Almaty Airport. According to initial data, two people who have survived the crash landing were hospitalized. #planecrash pic.twitter.com/eciJcPQzUh