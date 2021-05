Бъкингамският дворец пуска нова марка плодов джин с трънки, внесени от Източна Европа, съобщи "Дейли телеграф". Плодовият джин от трънки е традиционно британско питие, което се прави в домашни условия с плодове от градината.От Бъкингамския дворец обаче разкриха, че били принудени да внасят плодовете от Източна Европа, защото британските трънки не отговаряли на стандарта.

Фондация "Роял кълекшън", която лансира новата напитка, поясни, че британските трънки не били налични в нужните количества и качество. "Използваме цели плодове, а не концентрат, което означава, че е нужно най-високо качество", каза говорителка на тръста. Обяснението беше определено като "пълна безсмислица" от Дейвид Патрик, основател на производителя на трънки sloeberries.org.uk в Норфък.

👑 Buckingham Palace has launched a sloe gin after its first foray into the spirit market proved a roaring success



🍸 It is not known whether the Queen has sampled the product, though she is known to be a fan of a gin cocktail https://t.co/nYcb38I0cz