Рекордьорът по мачове за националния отбор на България Стилиян Петров е подновил състезателната си кариера. 41-годишният бивш халф е новото попълнение на тима по футзал от Бирмингам.

