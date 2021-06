Капитанът на Дания Симон Кяер бе човекът, който веднага се притече на помощ на съотборника си Ериксен, проверявайки дали Кристиан не е глътнал езика си, както и дали позицията на тялото му е правилна, за да може да диша.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

След това той събра отбора около Ериксен, за да не позволи на камерите да снимат случващото се на терена, а по-късно, заедно с Каспер Шмайхел отиде да успокои и да даде кураж на жената на звездата в датския отбор.

Интересен факт е съперничеството на терена между Кяер и Ериксен. Симон играе за италианския "Милан", а Ериксен е играч на "Интер".

Световните медии отбелязват, че бързата и адекватна намеса на Кяер се е оказала ключова за спасяването на живота на футболиста.

Кяер бе един от малкото, които имаха силите да гледат случващото се с Ериксен, докато около звездата на "Интер" бе изграден жив щит.

Финландците пък показаха огромно уважение и класа като аплодираха отбора на Дания преди подновяването на срещата. Йоел Похянпало отбеляза историческия първи гол за Финландия на голям турнир и реши да не го отпразнува!

The scene as Denmark's players returned to the pitch to applause from the Finland team.



🇩🇰🇫🇮♥#EURO2020 | #DEN #FIN pic.twitter.com/T8Vrj1upo0