В два района на Кримския полуостров е въведено извънредно положение заради тежките наводнения в резултат на проливните дъждове.

Властите наредиха частична евакуация на град Ялта.

Над 300 къщи са под вода след като в някои райони само за една нощ са паднали валежи, двойно повече от месечната норма.

Кримският град Ялта обяви в петък извънредно положение, като затвори входните точки и апелира към руския флот за подкрепа, след като обилни дъждове заляха анексирания от Москва полуостров, предизвиквайки наводнения.

Декларацията в Ялта последва въвеждането на извънредно положение в целия регион в четвъртък, след като циклон с обилни дъждове удари черноморския полуостров.

Само в четвъртък вечерта полуостровът е бил залят с двойно по-голямо средномесечно количество валежи, според изчисленията на метеорологичната служба на Крим, която прогнозира, че бурята ще отшуми до понеделник.

Циркулиращи в социалните медии в петък снимки, показват, че водата залива улиците на Ялта, местейки автомобили и стига до вторите етажи на сградите.

RT @AlexKokcharov: In #Yalta, occupied #Crimea, there are flash floods, which caused power supply and drinking water disruption. City administration announced emergency.pic.twitter.com/7VVKtaSbfK