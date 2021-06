Проливни дъждове в Западна Турция предизвикаха наводнения на много места, а метеоролозите предвиждат нови валежи. В редица градове като Истанбул, Бурса, Измир и Текирдаг улици и булеварди заприличаха на реки, а автомобили останаха блокирани по пътищата.

Нанесени са материални щети, но до момента няма данни за жертви и сериозно пострадали.

