Кметът на Мюнхен атакува "срамното" решение на UEFA да отмени плановете на града да освети стадион „Алианц Арена” в цветове на дъгата за мача срещу Унгария. Така германците искаха да изразят подкрепата си за ЛГБТ общността и да покажат неодобрението си срещу приет в Унгария закон. Той ограничава сериозно правата на хомосексуалните.

Управителният орган на европейския футбол заяви, че осветяването на стадиона би противоречало на правилата за запазване на политически и религиозен неутралитет.

UEFA have refused to light Munich's Allianz Arena in rainbow colors in support of LGBTQ+ rights during the Germany vs. Hungary match.



Several German clubs plan to illuminate their stadiums during the game to protest the decision. 🌈#GERHUN #EURO2020pic.twitter.com/EhRpuzdgcJ — DW Sports (@dw_sports) June 23, 2021

Градският съвет на Мюнхен и активистите на ЛГБТ поискаха този ход в знак на протест срещу закона, приет от унгарския парламент. Той забранява на хомосексуалните да участват в образователни програми или телевизионни предавания.

Отговорът на световната общност не закъсня

Първата остра реакция дойде от кмета на Мюнхен Дитер Райтер. Той планира да освети вятърна турбина срещу „Алианц Арена” в цветовете на дъгата. Управата на футболни стадиони на други места в Германия, включително тези в Кьолн и Франкфурт, също се ангажира да „запълни празнотата“.

Общинският съвет на Мюнхен заяви, че е искал да освети стадиона, за да "изпрати сигнал в подкрепа за приобщаването на общността".

All the huge and iconic stadiums of Augsburg, Berlin, Cologne, Dortmund, Frankfurt, Mönchengladbach and Wolfsburg will be part of the LGBTQ+ colors tomorrow



Germany is really showing tomorrow the world that LGBTQ+ people are part of society, accepted and welcomed🏳️‍🌈 pic.twitter.com/uWw72MG6qx — Steffen || RETURN PLS🇦🇩🇦🇲🇱🇺🇲🇨🇲🇪🇸🇰 (@steffenbrrng) June 22, 2021

От "Айнтрахт" Франкфурт също планират да осветят терена си - Deutsche Bank Park. В изявление в Twitter говорителят на клуба Аксел Хелман заяви: „Ако Мюнхен няма право да го прави в сряда, тогава други стадиони в страната ще трябва да го направят. По време на мача Германия - Унгария Deutsche Bank Park ще бъде осветен в цветовете на дъгата".

A signal for diversity 🏳️‍🌈



During the @DFB_Team_EN game against Hungary on Wednesday evening, the RheinEnergieSTADION pylons will light up in rainbow colours. pic.twitter.com/RMJ0F8kcw6 — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) June 22, 2021

ФК „Кьолн” също ще се присъедини към кампанията. „Ние горещо приветстваме това. Клубът ни се застъпва за идеята на многообразие и толерантност“, каза изпълнителният директор Александър Верле пред WDR. Той определеи случващото се в Унгария като „ужасяващо“.

🌈 Although Germany’s 1st Pride parade, known as Christopher Street Day, was held in Berlin in 1979, many other German cities followed, creating their own CSD parades. Hamburg and Cologne are well known for their large pride parades too!#pridemonth #lgbtq🌈 #csdberlin pic.twitter.com/39F6FgAt4j — German Embassy (@GermanyinUSA) June 18, 2021

Отборът на „Хановер 96” ще направи същото и така на практика цяла Германия ще посрещне унгарците в цветовете на дъгата.

Свирепият отговор срещу унгарците излезе и извън границите на Германия. Отборите на „Барселона” и „Ювентус” промениха своите емблеми в подкрепа на инициативата.

Aus Protest gegen das Regenbogen-Verbot der UEFA taucht sich nun auch Münchens Wirtschaft in die Farben des Regenbogens: die Twitter-Profile vom BMW, Siemens, Sparkasse, HypoVereinsbank 👇 pic.twitter.com/VE6ls3Vgne — Stefan Leifert (@StefanLeifert) June 22, 2021

Корпоративни гиганти като Volkswagen, BMW, Siemens, Sparkasse и HypoVereinsbank също оцветиха логата си.

Цветовете на дъгата озариха и сградата на Deutsche Bank. Днес стана ясно, че унгарският премиер Виктор Орбан се е отказал да присъства на мача.

Висши представители на ЕК изказаха мнение, че не могат да намерят „разумно оправдание“ за решението UEFA да отхвърли плановете на града домакин. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също изрази своята подкрепа към общността с пост в социалните мрежи.

"Приетият в Унгария закон, свързан с образованието за ЛГБТ общността, е срамота", каза тя.

Малко по-късно футболната централа също излезе с официална позиция по случая. Те обясняват, че действията им са били разбрани неправилно. Според тях решението на Германия е политическо, което е и причината да не бъде одобрено.

Various sources say Hungary‘s Prime Minister Viktor Orban won‘t attend tonight’s Germany-Hungary game. Orban would have faced a sea of rainbow flags. Around 11,000 to be distributed among 🇩🇪 fans although UEFA denied permission for the stadium to be lit up in rainbow colours. — Derek Rae (@RaeComm) June 23, 2021

Поддръжници на ЛГБТ общността излязоха с нова идея броени часове преди срещата. Заедно с "Амнести интернешънъл", те смятат да раздадат на зрителите 11 000 знамена в цветовете на дъгата. Това са почти всички зрители, които ще бъдат допуснати до стадиона, за да гледат срещата. По този начин „Алианц Арена” ще се „оцвети” отвътре.

La Grand Place de la @VilleBruxelles sera illuminée aux couleurs de l’arc-en-ciel ce soir 🌈.

Car Love is Love au cœur de la capitale de l’Europe ❤️🧡💛💚💙💜! @UEFA — Philippe Close (@PhilippeClose) June 23, 2021

„Аз лично щях да бъда много щастлив, ако „Алианц” бе озарен от цветовете на дъгата за днешния мач. Тези ценности в обществото трябва да бъдат подкрепени”, заяви старши-треньорът на Германия Йоаким Льов. Капитанът на домакините Матс Хюмелс също подкрепи идеята.

Кметът на Брюксел също ще „оцвети” сградата на Общината. Германският канцлер Ангела Меркел определи унгарския закон като "грешен" и несъвместим с нейните политически разбирания.