Рано тази сутрин на индонезийския остро Ява изригна вулканът Мерапи. Изхвърленият стълб от пепел е с височина от 1 километър, предаде ДПА. Пирокластическият поток - смес от вулканични газове, пепел и парчета скали, се е спуснал на около 3000 метра по югоизточния склон на вулкана, съобщи Националната агенция по геология. Не се съобщава за пострадали, предупреждението за опасност е от втора, предпоследна степен.

Мерапи е най-активният индонезийски вулкан, който редовно напомня за себе си от ноември миналата година. Най-смъртоносната му серия от изригвания бе през 2010 г., когато загинаха повече от 340 души а 60 000 бяха принудени да напуснат домовете си. В Индонезия има 128 активни вулкана.

🔴#Breaking#Indonesia’s most volatile volcano Mount Erapi erupted a while ago, releasing plumes of ash high into the air and sending streams of lava with searing gas clouds flowing down its slopes



Prayers 🙏 pic.twitter.com/OlwB6RdU8v