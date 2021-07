Кралица Елизабет Втора посети снимачната площадка и студиото на най-дълго излъчваната телевизионна сапунена опера в света „Коронейшън стрийт”, съобщи Ройтерс.

​Кралицата, която е на 95 години и е най-възрастният и най-дълго управлявал монарх в света, беше посрещната с аплодисменти и радостни възгласи, когато стъпи на червения килим, покриващ калдъръмените улици, под звуците на популярната мелодия на телевизионния сериал.

​Тя се срещна с най-дълго участващите в поредицата телевизионни звезди пред входа на заведението „Роувърс ритърн ин” от сериала и се поинтересува как екипът се е справил с ограниченията по време на пандемията.

„Чудесно е, че имахте възможност да продължите по време на тази пандемия”, каза кралица Елизабет Втора. „Госпожо, Вие сте тази, която продължи”, отвърна й Уилям Роуч, който държи рекорда за най-дълго участвалата в шоуто звезда. Той изпълнява ролята на Кен Барлоу от първия епизод.

​Поредицата „Коронейшън стрийт”, която представя живота в измислен квартал на северния британски град Манчестър, е нещо като национална институция от излъчването на първия епизод на 9 декември 1960 г. Оттогава са излъчени над 10 000 епизода, сериалът е продаден в над 130 държави и събира десетки милиони зрители.

Кралицата за втори път посещава снимачната площадка на сериала, сред чиито почитатели е. Синът ѝ, престолонаследникът принц Чарлз беше тост на 40-ата годишнина на шоуто през 2000 г.

