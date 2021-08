Хиляди хора излязоха днес по улиците на Париж и други френски градове, участвайки за четвърта поредна седмица в протести срещу наложените заради COVID изисквания, в които те виждат ограничаване на личната свобода, предаде Асошиейтед прес.

Френската полиция използва днес сълзоторен газ срещу демонстранти в Лион и Париж, съобщи телевизия Бе Еф Ем, цитирана от ТАСС. По време на протест в Лион срещу новите санитарни мерки за борба с пандемията - разширени изисквания за представяне на здравни пропуски, екстремисти започнаха да замерват полицаите с камъни и бутилки и силите на реда отвърнаха с газ. Протестът в града приключи и спокойствието е възстановено, уточнява агенцията.

Най-малко 16 000 души участваха в подобни демонстрации в Париж, където също се стигна до употреба на газ срещу протестиращите. Предишният протест във френската столица събра 14 200 участници.

Rain subsides and much of the march has now dispersed, with a couple hundred remaining outside Hôtel de Ville chanting “Macron, ton pass, on n’en veut pas!” #Manifs7aout #PassSanitaire #France pic.twitter.com/W4bimvlXli