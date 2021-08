Туристите бяха приканени да напуснат френския остров Мартиника заради скок на болните от COVID-19, предаде Франс прес.

"Влизаме във втора фаза на затваряне. Търговските обекти ще бъдат затворени, с изключение на хранителните магазини и аптеките", заяви префектът на департамента Френски Антили Станисла Казел.

Ще бъде забранен достъпът до плажовете и хотелите ще бъдат затворени.

Миконос, Санторини и Родос вече са в тъмночервената COVID зона

Жителите на острова няма да имат право да се отдалечават на повече от километър от дома си.

Курортите по Черноморието са препълнени

Заболеваемостта на острова е близо 1200 случая на 100 000 жители - една от най-големите във Франция.

