Американският президент Джо Байдън заспа по време на срещата с израелския премиер Нафтали Бенет в Белия дом за съгласуване на възгледите за Иран.

Срещата Байдън-Бенет се проведе преди два дни, като се очаква да облекчи напрежението между САЩ и Израел, настанало по време на мандата на бившия американски президент Доналд Тръмп и бившия израелски премиер Бенямин Нетаняху.

“president” sleepy Joe falls asleep during a meeting with the Israeli PM . He keeps talking away while Biden nods off...... pic.twitter.com/0jIqmAzTGy