Извънредно положение в град Ню Йорк обяви кметът Бил де Блазио заради рекордно количество дъжд.

„Айда” превърна улиците в реки в щата Мериленд (ВИДЕО+СНИМКИ)

Ураганът "Айда" е предизвикал огромни валежи, които са наводнили улиците на града и са довели до опасни условия по пътищата. Почти всички линии на метрото бяха спрени късно през изминалата нощ заради наводнените гари.

ALERT 🚨 Vehicles literally floating in flood water in Queens, New York City pic.twitter.com/Xd99tYWrE0

Националната служба по метеорология на Съединените щати издаде предупреждения за опасност от проливни дъждове и торнадо за целия район.

Милиони без ток в Луизиана след преминаването на урагана "Айда"

“I’m declaring a state of emergency in #NewYork City tonight. We’re enduring an historic weather event with record breaking rain,brutal flooding & dangerous conditions” NYCMayor



Flash floods hit #NYC #NewJersey

Footage: Short Hills NJ via @TenaNYCLApic.twitter.com/wKLx8EPIAS