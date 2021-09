Къщата на Ал Капоне в Южна Флорида, в която той живее близо две десетилетия, и в която умира, ще бъде съборена, съобщава “Асошиейтед прес”. Новите собственици на имението с девет спални на прочутия американски гангстер, което това лято беше купено за 10,75 милиона долара, планирали да издигнат нова и модерна постройка в имота.

