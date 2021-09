Китаристът на Лед Цепелин Джими Пейдж представи документалния филм за групата на кинофестивала във Венеция, съобщи Асошиейтед прес. "Да станеш "Лед Цепелин" е за създването на групата и музиката й, влязла в историята на рока. Режисьорът Бърнард Макмахън каза, че това е "полумюзикъл, полусправочник".

Джими Пейдж обясни на пресконференцията за представянето на филма във Венеция, че е харесал именно фокусирането върху музиката на групата. Песните в него са включени изцяло, не само откъси. Той дава възможност на музикантите само да разкажат историята си.

Jimmy Page at the premiere of #BecomingLedZeppelin. Filmmaker Bernard MacMahon to his right and girlfriend Scarlett Sabet on his left. #venezia78 #LedZeppelin pic.twitter.com/C612JsvlfZ