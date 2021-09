Шведската група ABBA, която се завръща на музикалната сцена след 40-годишна пауа, пусна в продажба билетите за първия си виртуален концерт догодина, предаде ДПА. Шоуто „Voyage” е планирано за края на май 2022 г. То ще се състои в нова супермодерна зала в Лондон, която все още се строи.

Какво свързва ABBA с българската “Тоника СВ”

Цената на билетите е между 32 и 367 британски лири, като включва и една нощувка в хотел.

ABBA, която имаше огромен успех през 70-те години, обяви миналата седмица, че се завръща на сцената. Почитателите на групата няма да видят на живо любимците си Агнета Фелтскуг, Ани-Фрид Люнгста, Бьорн Улвеус и Бени Андершон, а техни холограми.

Легендарните АББА издават нов албум (ВИДЕО)

Предстоящият албум „Voyage”, който се предвижда да излезе на 5 ноември, е продължение на „The Visitors” от 1981 г. Това е последната издавана тава на легендарната шведска поп група.

Планираното виртуално шоу стимулира създаването на албума, който включва новите песни „I Still Have Faith In You” и „Don't Shut Me Down”. Той започна със записи през 2018 г., но се забави заради пандемията от новия коронавирус.

АББА готвят изненада за почитателите си