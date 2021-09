Шведските легенди на поп музиката AББА обявиха, че издават нов албум, както и че ще представят шоу с участието на цифрови аватари, съобщи АФП.

Очаква се новият албум ABBAVoyage да излезе на 5 ноември, предхождан от "революционния" виртуален концерт.

Квартетът преустанови активна дейност през 1982 година. Сега са записали две нови парчета, а в процеса на работа са си казали защо да не направят още няколко, казва Бени Андерсън.

Групата представи една от новите си песни - "I Still Have Faith In You".

"Знаех, че когато Бени засвири мелодията, просто трябваше да е за нас“, каза неговият партньор в групата Бьорн Улвеус.

Групата създаде през 70-те и началото на 80-те години на миналия век поп хитове като "Waterloo", "Dancing Queen" и "Take A Chance On Me", продаде повече от 385 милиона албума.

Втора песен от новия албум - "Don't Shut Me Down", също беше пусната по-късно в четвъртък.