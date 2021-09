Лавата от вулкана Кумбре Виеха на канарския остров Ла Палма в Испания е забавила скоростта си и не достигна вчера вечерта водите на Атлантическия океан, както бе прогнозирано, предаде Франс прес.

Lava pours from Canary Islands volcano as villagers evacuated. A volcano has erupted on the Island of La Palma in Spain's Canary Islands sending lava shooting into air and streaming towards nearby villages in South of the Island,as the authorities began evacuation. pic.twitter.com/HyrbLGd17w — Isaac Waihenya (@IsaacWaihenya) September 21, 2021

Огненочервеният поток тече бавно със скорост от 300 м/ч, допълва в. "Паис". Първоначално се смяташе, че той напредва със 700 м/ч и имаше опасения, че още вчера ще започне да се влива в океана, след което ще последват експлозии, допълва Франс прес.

At least 100 homes have been destroyed and 5,000 residents forced to evacuate after a volcanic eruption on the island of La Palma in the Canary Islands on Sunday.



Rivers of lava continued to flow from the Cumbre Vieja volcano on Monday but no injuries are expected. pic.twitter.com/RIlcXZG4fT — Channel 4 News (@Channel4News) September 20, 2021

По пътя си лавата погълна около 100 къщи в три населени места. Близо 6000 души бяха евакуирани, но няма данни за жертви.

This photo from moonrise last night at La Palma shows the scale of the eruption - and how close it is to the populated areas on the western flanks of the island. pic.twitter.com/kdbJR3riwh — Alistair Hamill (@lcgeography) September 20, 2021

Кумбре Виеха изхвърля колони пепел и дим на стотици метри височина и между 6000 и 9000 тона серен диоксид на ден. Досега е изхвърлил 20 000 тона серен диоксид. Засега въздушното пространство над острова не е затворено.

Lava continues to flow slowly from a volcano that erupted in Spain’s Canary Islands off northwest Africa.



More than 5,000 people on the island of La Palma have been evacuated from their homes. https://t.co/gl6RcoIyz8 pic.twitter.com/URLSHPeQnj — ABC News (@ABC) September 20, 2021

Вчера вечерта се отвори нова пукнатина, през която започна изтичане на лава. Това доведе до нова евакуация на хора.

EVACUATION: Farm animals were moved from the area around an active volcano on the island of La Palma in Spain on Monday. https://t.co/eCV2M8HD83 pic.twitter.com/UgKSU8X7FE — CBS News (@CBSNews) September 20, 2021

В социалните мрежи се завъртяха впечатляващи кадри от потоците от лава, достигащи десетина метра височина, подпалващи дървета и заливащи пътища. На някои кадри се вижда как лавата нахлува през отворени прозорци на къщите.