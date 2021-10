Кадри, заснети зад кулисите на сериала Squid Game на Netflix, развълнуваха феновете на хитовото шоу. Във видеото се вижда как корейските звезди на продукцията се забавляват.

Squid Game в училище: Деца се впускат в смъртоносното състезание (ВИДЕО)

Squid Game: Хиляди желаещи да играят звънят на номера от визитката в сериала

Behind the scenes of #SquidGame . 🦑🎬 Which character would you most want as your gganbu? pic.twitter.com/sKgVFYRriU

В почти 8-минутното видео актьорите представят нов поглед върху концепцията и създаването на сериала, както и по-задълбочен анализ на игрите, представени в поредицата.

There isn’t a person in the world that hasn’t heard of the new Netflix show “Squid Game” ... and we have an inside look at how the Korean stars of the show spent their time on set while taking a break from all the intense gameplay. https://t.co/8LGeOy11J2