Григор Димитров отново показа страхотен дух, за да надвие поляка Хуберт Хуркач с резултат 3:6, 6:4, 7:6 (7:2) в двубой от четвъртфиналната фаза на турнира на твърди кортове в Индиан Уелс, САЩ. По този начин българинът обърна втори пореден мач в турнира, за да си заслужи шанс да спори за място на финала в утрешния ден, пишат Gong.bg .

Двамата започнаха солидно двубоя, вземайки без особени проблеми първите си сервис геймове, за да може полякът да поведе с 2:1. Следващите два гейма продължиха да са страшно завързани, а точките за пробив липсваха напълно.

Двамата продължиха да си вземат подаванията до 8-мия гейм, който се оказа решителен. Хуркач стигна до 3 точки за пробив по време гейма и въпреки че Григор успя да спаси две от точките той в крайна сметка не издържа и загуби сервиса си за 3:5.

Полякът продължи да показва великолепния си сервис и не остави никакви шансове на българина за 6:3 и първи сет.

Началото на втория сет започна ударно, след като първо Григор проби съперника си за 2:0, а за съжаление още в следващия гейм Хуркач върна равенството по отношение на брейковете. Темпото постепенно се успокои, а двамата играчи отново влязоха в руслото да си вземат сравнително лесно собствните подавания.

