Първият случай на заразяване с новия вариант на COVID-19 Oмикрон е потвърден на Малдивите, съобщиха местните власти.

"Получихме потвърждение за първия случай на инфекция с вариант Oмикрон на COVID-19 на Малдивите. Случаят е установен в резултат на геномно секвениране, извършено върху положителна проба, взета от турист", се казва в изявление на Агенцията за защита на здравето на Малдивите.

