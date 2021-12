Университетът в Хонконг публикува първо изображение на варианта на коронавируса Омикрон, получено с помощта на електронен микроскоп, се казва в изявление на изследователите, предоставено на РИА Новости.

Scientists at the University of Hong Kong, the first in Asia, isolated a new coronavirus "Omicron" strain from clinical samples https://t.co/wSW7gWDl2H