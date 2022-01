Трима души бяха убити, а четирима ранени, след като няколко души откриха стрелба на парти в щата Мисисипи минути преди края на 2021 г., съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

