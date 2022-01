Земетресение с магнитуд 6 разтърси Филипините, предаде Ройтерс, като се позовава на данни на Американския геофизичен институт.

Трусът е станал в района на провинция Сарангани на дълбочина 24 км. Земетресението е регистрирано в 4.26 ч. българско време.

Felt #earthquake (#lindol) M5.3 strikes 125 km NE of #Davao (#Philippines) 8 min ago. Please report to: https://t.co/yeNwwo6qTP pic.twitter.com/oK8MbBpNtP