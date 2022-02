Взрив в петролна база край град Василков избухна в трета нощ от военната операция на Русия в Украйна, съобщават CNN и местните медии NEXTA и Агенция УНИАН. Кметът на Василков Наталия Баласинович потвърди, че базата е взривена в свое видео в социалната мрежа Телеграм. В него тя казва:

"Скъпа Василковска общност! Виждате всичко, което се случва. Виждате огъня. За съжаление петролната базак на Крючки гори. Необходима е спешна евакуация на населението."

Видео от пожара беше публикувано и във Фейсбук-страницата на посолството на Украйна в България.

NEXTA публикува в Twitter кадри от огромния пожар, като не изключва опасност от екологична катастрофа.

Another video of the fire at the oil depot in #Vasylkiv has appeared pic.twitter.com/Lho7iZAzpx — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

The moment of the explosion at the oil depot pic.twitter.com/nKz0YLV7AR — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

Газопровод гори и в Харков след нападението, пише още NEXTA.

❗️A gas pipeline burns in #Kharkiv after the attack pic.twitter.com/hMb8V93vcQ — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

Минути по-рано световните медии съобщиха за две мощни експлозии край Василков, разположен на около 30 км южно от столицата Киев.

