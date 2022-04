Шествие на украинските майки се проведе в Будапеща в памет на загиналите във войната в Украйна деца, предаде Ройтерс.

Организаторът на събитието - Олга Приходка, която също бяга от Киев заради войната, заяви, че общо 116 деца са загинали в следствие на руската инвазия в Украйна.

Crowds gather in Budapest to show solidarity with courageous Ukrainians, protest Putin's belligerent invasion and Orban's stomach-turning indecisiveness.



Mothers of Ukraine carried dolls to signify hundreds of children who've been murdered in cold blood.🕯️#SlavaUkraini ❤️🇺🇦🕊️ pic.twitter.com/8rlhEL7mHi