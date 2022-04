Задържаха заподозрения за стрелбата в метрото в Ню Йорк, съобщава NBC News. 62-годишният Франк Джеймс беше заловен ден, след като откри огън във вагон на подземната железница в Голямата ябълка и рани десетки.

Повдигнати са му обвинения за терористично нападение. Новината съобщи прокурорът на Източния съдебен окръг Ню Йорк Бриън Пийс, пояснява Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

За обвинението, което му е повдигнато, Джеймс, може да получи и доживотна присъда. По точно обвинението е предявено по силата на закон, забраняващ терористични атаки и други прояви на насилие в обществения транспорт, обяви прокурорът Пийс, предаде Франс прес.

CNN съобщи, че стрелецът е бил забелязан от двама полицаи на улица в Манхатън и задържан. "Скъпи нюйоркчани: заловихме го", написа в профила си в Twitter кметът на града Ерик Адамс.

My fellow New Yorkers: we got him.



Join us at 1 Police Plaza for an update on yesterday’s shooting in Brooklyn. https://t.co/OyKU0Zrm7c