Украинка и рускиня участваха в службата за "Кръстния път" на папа Франциск на Разпети петък, но словото, което написаха, беше отхвърлено, след като украинци протестираха, заявявайки, че войната го е направила неподходящо, съобщава Ройтерс. Традиционната процесия "Via Crucis" при римския Колизеум стана обект на противоречия по-рано тази седмица, когато в програмата беше обявено, че двете приятелки - медицинска сестра и стажантка в болница в Рим - ще участват.

A Good Friday evening procession led by the Pope, in which a Russian woman and a Ukrainian woman will carry a cross together, is facing opposition from Ukrainians who describe it as “incomprehensible” and “inadequate.”



https://t.co/aJb7PD8loo — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) April 15, 2022

Факелното шествие пресъздава 14-те етапа от пътя, извървян от Исус от осъждането му до смъртта и погребението му. Процесията често е организирана така, че тези, които носят кръста от една точка до следващата, отразяват събитията по света.

📹HIGHLIGHTS | On Good Friday, Pope Francis presided over the Celebration of the Lord's Passion in St. Peter's Basilica. Unlike in previous years, he was unable to lay prostrate before the crucifix, and Fr. Cantalamessa delivered the homily #HolyWeek2022 pic.twitter.com/K0MAX0vion — EWTN News (@EWTNews) April 15, 2022

Архиепископ Святослав Шевчук, ръководител на Украинската гръко-католическа църква, нарече тяхното включване неподходящо и двусмислено, тъй като не "взема под внимание контекста на военната агресия на Русия срещу Украйна".

В оригиналния текст на словото, което двете жени написаха, се говори за смърт, загуба на ценности, ярост, примирение и помирение въпреки бомбардировките. Шевчук заяви, че текстът, който беше одобрен от Ватикана, е "неуместен и дори обиден, особено в контекста на очакваната втора, още по-кървава атака на руските на руските войски в нашите градове и села". Посланикът на Украйна във Ватикана Андрий Юраш също изрази тревогата си.

With Ukraine In Mind, Thousands Join Pope For Good Friday Service In Rome https://t.co/mcfRegB70T pic.twitter.com/fA2xqMO8h5 — NDTV News feed (@ndtvfeed) April 16, 2022

В петък вечерта оригиналният текст от около 200 думи беше заменен с две изречения: "Когато си изправен пред смъртта, мълчанието е по-красноречиво от думите. Нека всички се спрем в тиха молитва и всеки да се моли в сърцето си за мир в света".

The Vatican choir sings in the Colosseum during the Stations of the Cross presided over by the pope on Good Friday. pic.twitter.com/qacNbcmvSz — Courtney Mares (@catholicourtney) April 15, 2022

След това тълпата от няколко хиляди души запази мълчание толкова дълго, колкото би отнело прочитането на оригиналното по-дълго послание. Папа Франциск наблюдаваше процесията, седнал на бял стол.

В последната си молитва той помоли Бог да позволи на "противниците да си стиснат ръцете, за да могат да вкусят взаимна прошка, да разоръжи ръката, вдигната от брат срещу брат, така че съгласието може да произлезе оттам, където сега има омразата".