Европейският център за ядрени изследвания (ЦЕРН) възобнови работата на Големия адронен колайдер - най-големия ускорител на частици в света, след три години, през които беше модернизиран, съобщи АФП.

"Два лъча протони преминаха в противоположна посока в пръстена от 27 км", обяви ЦЕРН.

Гигантският пръстен на 100 м под земята на френско-швейцарската граница беше спрян от декември 2018 г. за поддръжка и модернизация - втората най-дълга пауза в историята му. Експериментите в него, които започнаха през 2008 г., доведоха до откриването на Хигс бозона - ключ към фундаменталната структура на материята.

Възобновяването на работата на Големия адронен колейдер ще бъде постепенно - засега в сноповете циркулират малък брой протони с мощност 450 гигаелектронволта (GeV). Постига се сравнително ниска скорост на сблъсък, която ще се увеличава постепенно до рекордните 13,6 тераелектронволта (13,6 TeV). Това ще позволи на четирите основни детектора на колайдера (ALICE, ATLAS, CMS и LHCb) да отчитат много по-голям обем данни.

📣 Beam in the accelerator!



After over three years of intense upgrade work, we are #restartingLHC.



Two beams of #protons are now circulating in opposite directions around the Large Hadron Collider, expecting to reach the record energy of 13.6 TeV in the summer of 2022. pic.twitter.com/48v1dJX4Ul