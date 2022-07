Британският министър за Европа и Северна Америка Джеймс Клевърли изрази подкрепа от името на Великобритания за решението на България да изгони 70 служители на руските дипломатически представителства.

The UK welcomes Bulgaria’s decisive action to expel 70 Russian diplomats and intelligence officers.



We stand with #Bulgaria as it takes further steps to protect its sovereignty and security from Russian hostile activity.