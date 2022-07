В продължение на няколко часа феновете се тълпяха пред Grand Rex в Париж, за да зърнат своите идоли. В понеделник вечерта се състоя световната премиера на екшъна "Bullet Train", а присъствието на Брад Пит не помогна за понижаване на температурата...

СНИМКИ НА БРАД ПИТ НА ЧЕРВЕНИЯ КИЛИМ НА 19 ЮЛИ 2022 г. В БЕРЛИН

Джоуи Кинг, която играе ролята на "Принц", пристигна пръв и отдели време, за да раздаде няколко автографа. За нея "Bullet Train" е "безумно различен" от предишните ѝ преживявания. "Чувствам се сякаш навлизам в нова ера за себе си и това наистина ми харесва. Правя това, което искам да правя", казва тя пред Paris Match, преди да разкаже за срещата си с Брад Пит. "Когато работиш с човек като Брад, наистина работиш с най-добрия от най-добрите, най-приятния от най-приятните. Той винаги отделя време, за да ви оцени и да се погрижи за вас. На снимачната площадка бяхме едно голямо, красиво семейство", казва 22-годишната актриса от "The Kissing Booth".

Брад Пит разпространи интимни снимки на Анджелина (ГАЛЕРИЯ)

Brad Pitt appeared alongside actors Joey King, Brian Tyree Henry, Aaron Taylor-Johnson and director David Leitch, and posed for photographs opposite Paris' iconic Eiffel Tower to promote their new film ‘Bullet Train' pic.twitter.com/WMuMGPlwhn — Reuters (@Reuters) July 19, 2022

"Той е невероятен, снимките бяха много забавни, той е истински професионалист. Връзката ни вече беше изградена, така че когато се събрахме, се забавлявахме", отбелязва режисьорът Дейвид Лийч, който е бивш дубльор на Брад Пит. "Всеки ден той има толкова страхотни нови идеи, много се забавлявахме с него", добавя съпругата му и продуцент на филма Кели Маккормик.

Брад Пит с бременната Котийяр - първа публична поява след развода (ГАЛЕРИЯ)

🔥 Brad Pitt at the #BulletTrainMovie Premiere in Paris 20220718 pic.twitter.com/vARFZPlWNQ — SINGPEM SARANYA (@SSingpem) July 19, 2022

"Да, той е доста добър...", допълват Арън Тейлър-Джонсън и Брайън Тайри Хенри за холивудската звезда, преди да продължат: "Не, той е истински зевзек, приятен човек, готин, той е семейство". Актьорите играят двама братя, кръвожадни убийци с очарователни прякори - "Мандаринка" и "Лимон". "Беше доста лесно между нас, обичам "ATJ" от толкова дълго време, а този е точно тук...", каза актьорът от "Вечните", прегръщайки Джоуи Кинг.

Марион Котийяр разказа за екранния секс с Брад Пит (ВИДЕО+ГАЛЕРИЯ)

10 филма, в които актьорите се влюбиха наистина

"Всички се разбирахме толкова добре. Откакто се запознахме, между нас се получи мигновено."

Brad Pitt at the "Bullet Train" photocall at in Paris, France📸 pic.twitter.com/Sug47CloeU — Brad Pitt Online (@pitt_online) July 16, 2022

Брад Пит е в ролята на "Ladybug" - нещастен убиец, който е особено решен да изпълни новата си мисия по мирен начин. Бившият съпруг на Анджелина Джоли говори за неговия "тежък характер", преди да подчертае работата на своя приятел Дейвид Лийч. "Режисьорът е от каскадьорския бранш. В него има много от Джеки Чан и много хумор. Той се включи в историята и се забавлявахме много.

ЛЮБОВ ОТ МИНАЛОТО: Джоли и Пит, когато още бяха Бранджелина (ГАЛЕРИЯ)

Анджелина Джоли: Обвиненията на Брад Пит са лъжа (ВИДЕО+СНИМКИ)