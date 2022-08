В американския град Бърлингтън, щата Върмонт, овчарско куче, сляпо и с двете очи, намери водач в лицето на котка, съобщи The Mirror.

През 2019 г. 28-годишният Робин Вагнер се сдобива с немска овчарка на име Блейз. При преглед от ветеринарен лекар се установило, че кучето има проблеми със зрението. Ветеринарният лекар диагностицира Блейз със слепота на едното око и предупреждава, че зрението му ще продължи да се влошава. Скоро кучето ослепява напълно, а два месеца по-късно дясното му око е отстранено. След това то става много неспокойно и неуверено в себе си.

