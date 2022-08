Медийният магнат Рупърт Мърдок и моделът Джери Хол приключиха развода си след шестгодишен брак, съобщи адвокатът на Хол. Това е четвъртият развод за 91-годишния Мърдок, който се ожени за 66-годишната Хол през март 2016 г. в Лондон.

"Джери и Рупърт Мърдок приключиха развода си", заяви адвокатката Джуди Полър пред АФП. "Те остават добри приятели и си пожелават всичко най-добро за в бъдеще". Австралиецът Мърдок, който притежава много от най-известните вестници в света, има над 17 млрд. долара, според Forbes.

Синът на Мърдок си купи имение за 150 млн. долара (СНИМКИ)

Двойката е подписала предбрачно споразумение, а "Ню Йорк Таймс" съобщи през юни, че раздялата едва ли ще промени структурата на собствеността на фирмите, в които Мърдок държи дялове, сред които са компаниите майки на Fox News и The Wall Street Journal.

Мощната му глобална медийна империя включва също така New York Post, The Times of London и британския таблоид The Sun. Първата съпруга на Мърдок е Патриша Букър, австралийска стюардеса, с която той се развежда в края на 60-те години. С втората си съпруга, Анна, вестникарска репортерка, са заедно повече от 30 години, преди да се разведат през 1999 г.

Третият му брак с Уенди Денг приключва през 2013 г. заради медийни публикации, че тя е имала романтична връзка с бившия британски министър-председател Тони Блеър, който отрече това. Родената в Тексас Хол беше дългогодишна партньорка на вокалиста на "Ролинг Стоунс" Мик Джагър, от когото има четири деца.