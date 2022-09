Най-малка шест души са загинали заради лошото време в Италия, по последни данни на италианската Гражданска защита. Жертвите са от три града в провинция Анкона в областта Марке, в централната част на страната и има вероятност да се увеличат, тъй като трима души се издирват.

Several people are missing and dozens of vehicles have been swept away as catastrophic floods hit Italy's Marche region https://t.co/D2jq79b7w0

Проливните дъждове в сряда причиниха наводнения и свлачища.

Flash floods in Italy’s eastern #Marche region last night leave 7 people dead in the province of Ancona, with several still missing on Friday. This video, by TgLa7, shows the village of Cantiano after more than 400 mm of rain fell in a few hours.pic.twitter.com/9g1gEyCZnV