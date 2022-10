Тропическата буря "Джулия" прерасна в ураган, съобщи американският Национален център за ураганите, предаде Ройтерс.

Central America and Colombia are on alert as Tropical Storm Julia churns in the southern Caribbean basin, likely to strengthen into a hurricane before hitting Nicaragua pic.twitter.com/PqddJI0gPX

Стихията е с ветрове със скорост от 120 километра в час. Няколко страни от Централна Америка бяха поставени в състояние на тревога заради приближаването й, допълва Франс прес.

Tropical storm Julia is heading towards Central America and Hondurans in San Pedro Sula are already leaving their homes in flood-prone areas as a precaution.



People who have nowhere to go have set up tarps on the side of the road pic.twitter.com/VvfjuMG3y5