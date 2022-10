Платформите Twitter и Instagram блокираха профилите на рапъра Кание Уест, обвинявайки го в антисемитизъм.

Първо беше блокиран профилът му в мрежата за споделяне на снимки Instagram. Анти-семитските постове на Уест обаче продължиха в Twitter, където рапърът не беше поствал повече от 2 години. Той публикува негова снимка с основателя на Meta (от която е част и Instagram) Марк Зукърбърг как заедно пеят караоке, а отдолу написа: “Виж това, Марк! Как ще ме изгониш сега?”.

Look at this Mark



How you gone kick me off instagram



You used to be my nigga pic.twitter.com/YQzjw01jur