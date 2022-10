Пълен самолет се заби в жилищна сграда в руския град Ейск в Краснодарския край. При набиране на височина за изпълнение на учебно-тренировъчен полет от военно летище самолет СУ-34 е претърпял авария, съобщи РИА Новости.

⚡️In #Russian Yeysk, the plane crashed on residential buildings.

Russian military correspondents write that the Su-34 of the 277th regiment fell. On the video - explosions of ammunition.🇺🇦#StandWithUkraine️ #Yeysk #Ейск #Russia #RussiaIsATerroristState #RussiaUnderAttack pic.twitter.com/PHgKLKD3Dl