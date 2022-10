Десетки хиляди хора днес излязоха по улиците на Берлин в знак на солидарност с продължаващите протести в Иран, предаде БТА.

По оценка на полицията около 80 000 протестиращи от цяла Европа се събраха на берлинската Колона на победата и в околностите. След това шествие премина през правителствения квартал на германската столица.

Демонстрацията беше организирана от колектива "Уомън лайф фрийдъм" (Woman Life Freedom), който се стреми да сложи край на потисничеството и дискриминацията в Иран.

One of the biggest rallies Iranians have ever had abroad, if not the biggest, to support Iranians' quest for freedom & Justice inside the country. With all differences, here, unity against the Islamic Republic is the central theme. #Berlin #MahsaAmini #مهسا_امینی #IranProtests pic.twitter.com/TnFdGtt3Ei — Omid Memarian (@Omid_M) October 22, 2022

Иранският активист Хамед Есмаейлион, чиято съпруга и дъщеря са загинали при свалянето на украински пътнически самолет край Техеран през 2020 г., призова своите поддръжници да се присъединят към демонстрацията в Берлин. Очаква се той да бъде основният оратор.

Масовите протести срещу авторитарното правителство на Иран продължават вече пет седмици.

Те бяха предизвикани от смъртта на 22-годишната иранска кюрдка Махса Амини в полицейския арест в средата на септември. Нравствената полиция я арестува, защото не е спазила изискването за носене на забрадка.

The Time Has Come!

Thousands are gathering for the historical Freedom Rally for Iran in Berlin 🇩🇪 #Berlin #شنبه_تاریخی_برلین #مهسا_امینی #MahsaAmini #ps752justice pic.twitter.com/6yjngtZ5WW — Association of Families of Flight PS752 Victims (@ps752justice) October 22, 2022

Demonstration hasn’t started yet & it’s already So crowded.

A crowd full of energy, so determined, coming from all around the world.#Mahsa_Amini #Woman_Life_Freedoom #Berlin pic.twitter.com/qct2jqIU2k — Somayeh Malekian 🎗️ (@SMalekian) October 22, 2022