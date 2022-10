Високопоставен служител на руското външно министерство заяви, че търговските сателити на САЩ и на техните съюзници биха могли да станат легитимни мишени за Русия, ако бъдат включени във войната с Украйна, съобщи агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия, която през 1957 г. изстреля в Космоса "Спутник-1" - първия спътник, създаден от човека, а през 1961 г. изпрати първия човек в Космоса, разполага със значителни офанзивни космически възможности - като и Съединените щати и Китай. През 2021 г. Русия изстреля противоспътникова ракета, за да унищожи един от собствените си сателити в космоса.

Russia, which in 1957 launched Sputnik 1, the first manmade satellite, into space and in 1961 put the first man in outer space, has a significant offensive space capability.



In 2021, Russia launched an anti-satellite missile to destroy one of its own satellites pic.twitter.com/qiCGcDfgQC