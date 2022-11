Колкото и вкусно да изглежда, трябва да се въздържате от близане на пустинната жаба Сонора, предупреждават от Националната паркова служба на САЩ.

Във вторник службата използва Facebook, за да предупреди минувачите да бъдат внимателни с пустинната крастава жаба Сонора, известна още като краставата жаба на река Колорадо. Тя е една от най-големите жаби, открити в Северна Америка, с размери до 20 сантиметра.

ALL GLORY TO THE HYPNOTOAD!!! 🌀🌀 The Sonoran desert toad (Bufo alvarius) is one of the largest toads found in North America, measuring nearly 7 inches (18 cm). Will it hypnotize you with its large oscillating multicolored eyes? That’s just silly….MUST SHARE TOAD FACTS!!! pic.twitter.com/78GIcco7rm

Но жабите, открити в югозападната част на Америка, се гордеят и с друга уникална характеристика - те „имат видни паротидни жлези, които отделят мощен токсин“, според NPS. Паротидните жлези се намират точно зад очите на жабата.

As we say with most things you come across in a national park, whether it be a banana slug, unfamiliar mushroom, or a large toad with glowing eyes in the dead of night, please refrain from licking. 🚫👅



