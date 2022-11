Любимецът на девойките по цял свят Хари Стайлс преживя куриозна ситуация по време на концерт в Лос Анджелис.

Певецът започна да маха на тълпата, докато феновете го замеряха с бонбони. В един момент той започна да потърква окото си, като до края на концерта зрението му бе нарушено.

Didn’t think I needed to say this: Please don’t throw Skittles.