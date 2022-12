Германски екоактивисти отрязаха върха на коледна елха до Бранденбургската врата в Берлин, предаде АФП.

Две жени от група "Последното поколение" използваха механична платформа, за да се изкачат до върха на 15-метровото дърво и отрязаха двуметрова част.

На прикрепения към платформата плакат пишеше: "Това е само върхът на коледната елха".

Екоактивистката Лили Гомес, която размахваше отрязаната част, каза: "В Германия засега виждаме само върха на основното бедствие.

"Докато цяла Германия прекарва седмицата в получаване на най-добрите подаръци от най-големите магазини, други се чудят откъде ще получат вода за пиене, след като сушата и наводненията унищожиха реколтата им."

Тя призова правителството да направи повече, за да предотврати задаващия се "климатичен колапс".

През последните седмици екоактивистите засилиха протестите, като блокираха магистрали, големи градски пътища и летища и се залепиха за известни картини в музеите.

