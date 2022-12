Наводненията и поройните валежи, които засегнаха голям брой райони на Филипините по Коледа, отнеха живота на 15 души, съобщи днес филипинската служба за справяне с бедствени ситуации, цитирана от ДПА.

"Повечето от смъртните случаи са удавяния, които се дължат на наводненията", заяви Диего Мариано, представител на службата.

Hi. Misamis Occidental, Philippines needs your help. Our province have been experiencing nonstop heavy rains and floods since last 12/24.



A retweet is highly appreciated!🥺#MisamisOccidentalNeedsHelp pic.twitter.com/yVu6b8HLW6