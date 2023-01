Началото на 2023 г. е възможност за любителите астрономи да наблюдават и да заснемат две комети, открити при наблюдения по програмата Zwicky Transient Facility (ZTF) от обсерваторията Паломар, Калифорния. Една от тях е най-ярката очаквана комета за годината, каза за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и катедра "Астрономия" при СУ "Св. Климент Охридски".

All eyes are on Comet C/2022 E3 ZTF this month, but there is another reasonably bright comet visible in January.



Comet C/2020 V2 ZTF starts the month in northern Cepheus, around 7° from Polaris (Alpha (α) Ursae Minoris).