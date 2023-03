Връчиха най-престижните награди във филмовата индустрия - „Оскарите”. Филмът „Всичко навсякъде наведнъж” е големият победител. Лентата надделя над конкуренцията в седем категории, сред които - най-добър филм, главна женска роля, поддържащи мъжка и женска роля, както и за режисура.

ШАМПАНСКО И ДИАМАНТИ: Холивудските звезди в нощта на "Оскарите" (ГАЛЕРИЯ)

Четири години след триумфа на Димитър Маринов, филм с българско участие грабна статуетката и тази вечер. „Навални” с журналиста Христо Грозев победи в категорията най-добър документален филм.

Най-добър филм: „Всичко навсякъде наведнъж"

„Чувството е неописуемо. Тази награда е наша. Тя е на целия екип, на прекрасните хора, които го направиха възможен”, заяви продуцентът на лентата при връчването на престижната статуетка. И допълни: „Това е за баща ми, който както много емигранти, почина млад. Той ме научи, че хората са по-важни от печалбата и че никой човек не е по-важен от другия”.

„Благодаря на всички, които ни вдъхновяваха. Докато растях разбрах, че най-доброто, което можем да направим е да се пазим един друг от хаоса на този свят”, заяви режисьорът на филма Даниел Куан.

Най-добра актриса в главна роля: Мишел Йео за „Всичко навсякъде наведнъж”.

Of all the universes, we live in the one where Michelle Yeoh makes history as the first Asian woman to win the Best Actress Oscar—love that for us! #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/Nb5CvKIwew — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

„Благодаря! За всички момиченца и момченца, които ме гледат тази вечер - това е знамето на надеждата. Това доказва, че когато мечтаеш големи неща, те се случват. Дами, никога не допускайте някой да ви каже, че сте прецъфтели! Нямаше да бъда тук без целия екип на „Всичко навсякъде наведнъж. Трябва да посветя тази награда на моята майка, на всички майки по света. Те са супергероите, без тях никой тази вечер нямаше да бъде тук”, каза Йео.

„Поздравявам семейството и приятелите ми в Малайзия. Непременно ще донеса „Оскара” при вас. Благодаря и на семейството си в Хонконг, където започна кариерата ми. Благодаря, че ми подадохте рамо, на което да стъпя, за да стигна дотук. Благодаря на Академията. Наистина пишем история!”, добави носителката на престижното отличие.

Най-добър актьор в главна роля: Брендън Фрейзър за "Китът"

Best Actor in a Leading Role goes to Brendan Fraser! #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/rWIHrR9BS9 — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

„Значи нещата изглеждат така, когато сбъднеш мечтите си. Благодаря на Академията за честта! Благодарен съм на Дарън Аронофски, че ми хвърли един спасителен пояс - творчески, с тази идея. Самюъл Д. Хънтър беше написал историята. Господа, вие имате огромни сърца, като на китове. Имате огромни души. За мен е чест да бъда във вашата категория”, бяха първите думи на Фрейзър, след като взе наградата.

„Преди 30 години започнах в този бизнес. Нещата не ми се получаваха лесно и едно време недооценявах какво имам, докато то не приключи. Затова искам да благодаря за признанието. Това беше като една експедиция до дъното на морето и след това изплуване нагоре към Слънцето. Благодаря!”, завърши Фрейзър.

Най-добър режисьор: Даниел Куан и Даниел Шайнърт за „Всичко навсякъде наведнъж”

„Искам да посветя този „Оскар” на майките по света и по-специално на моите майка и баща. Благодаря, че не смачкахте моята креативност, когато бях много извратен като малък. Благодаря на всички, които работеха по филма ни”, каза Шайнърт.

„Режисьорът не е нищо без семейството и екипа си. Ако нашият филм има гений, то е благодарение на хората, които го внасят. Геният не идва от индивити, той се появява от колектива. Във всеки един от нас има величие”, добави Куан.

Анимационен филм: „Пинокио” на Гийермо дел Торо.

The first Oscar of the night goes to @pinocchiomovie for Best Animated Feature #Oscars95 pic.twitter.com/KxO3OSiWlH — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Актьор в поддържаща роля: Ки Хи Куан за „Всичко навсякъде наведнъж”.

Congratulations to Ke Huy Quan on winning Best Supporting Actor! @allatoncemovie #Oscars95 pic.twitter.com/VEI3I0bZDh — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

„Благодаря Ви! Майка ми е на 84 години и гледа. Мамо, току-що спечелих „Оскар”. Моето пътуване тръгна от една лодка. Прекарах година в лагер за бежанци и в крайна сметка се оказах на най-голямата сцена в Холивуд. Казват, че такива истории се случват само в киното. Аз не мога да повярвам, че това ми се случи. Това е американската мечта! Благодаря Ви толкова много! Благодаря на Академията! Благодаря на майка ми, на брат ми! Дължа всичко на любовта на живота ми - на моята съпруга. Трябва да вярвате в мечтите”, заяви развълнувано Куан.

Актриса в поддържаща роля: Джейми Лий Къртис за „Всичко навсякъде наведнъж”.

You never forget your first. Congratulations to @jamieleecurtis for winning the Oscar for Best Supporting Actress! #Oscars95 pic.twitter.com/hHdUTNhTQW — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

„Всички, които направихме този филм, ние спечелихме този „Оскар”. Моят екип-мечта, моят агент, току-що спечелихме „Оскар”. Семейството ми - прекрасният ми съпруг, дъщерите ни. Моята сестра - „Оскар” спечелихме, сестра ми. Всички хора, които подкрепят киното. Хиляди, хиляди! Току-що спечелихме „Оскар”, заедно”. Мама и татко също са номинирани за „Оскари” в различни категории. Спечелих „Оскар!”, каза Къртис.

Документален филм: „Навални”

Congratulations to 'Navalny,' this year's Best Documentary Feature Film! #Oscars95 pic.twitter.com/xOp8ujCa4k — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

„Ние дължим толкова много на Христо Грозев - нашият българин. Христо, ти рискува всичко, за да разкажеш тази история”, каза режисьорът на „Навални” Даниел Роър.

Документалният филм „Навални” проследява разкритията, които българският разследващ журналист прави, след като Алексей Навални е отровен през 2020 г.

Преди наградата пред NOVA Грозев обясни, че заснемането на „Навални” е било трудно, защото е трябвало да се борят с постоянно следене и опити за дезинформация от страна на Русия.

Игрален късометражен филм: An Irish Goodbye

'An Irish Goodbye' is taking home the Oscar for Best Live Action Short Film! #Oscars95 pic.twitter.com/hXZrfyCbq4 — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Операторско майсторство: „На Западния фронт нищо ново”

The Oscar for Best Cinematography goes to James Friend for his work on 'All Quiet on the Western Front' @allquietmovie #Oscars95 pic.twitter.com/YvM6bbVWXi — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Най-добър грим и прическа: „Китът”

And the Oscar for Best Hair & Makeup goes to...'The Whale' #Oscars95 pic.twitter.com/SthtO76sFQ — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Най-добър дизайн на костюмите: „Черната пантера: Уаканда завинаги” - Рут Картър

Рут Картър влиза в историята. С втората си награда за най-добър дизайн на костюми тази вечер тя става първата афроамериканка, която печели няколко „Оскара”, в която и да е категория.

Ruth E. Carter makes history once again! With her second win for Best Costume Design tonight, she is now the first Black woman to win multiple Oscars in any category. @theblackpanther #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/AmcrQKJNyZ — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Чуждоезичен игрален филм: „На Западния фронт нищо ново”

The Oscar for Best International Film will be on a one-way flight to Germany 🇩🇪. Congratulations to the @allquietmovie team! #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/zBVBeRdtD0 — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Документален късометражен филм: The Elephant Whisperers

Късометражен филм (анимационен): The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

The Oscar for Best Animated Short Film goes to...'The Boy, the Mole, the Fox and the Horse' #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/4GtDj0rGM0 — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Най-добър продукционен дизайн: „На Западния фронт нищо ново”

Best Production Design Oscar 🤝 'All Quiet on the Western Front'



Congratulations to the talented production design team behind @allquietmovie! #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/q6bym2jXE0 — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Най-добър саундрак: „На Западния фронт нищо ново”

Music to our ears! Volker Bertelmann is the winner of this year's Best Original Score Oscar for his work on 'All Quiet on the Western Front.' #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/iS9K3QA4MR — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Най-добри визуални ефекти: „Аватар: Природата на водата”

Най-добър оригинален сценарий: „Всичко навсякъде наведнъж”

Congratulations to Daniel Kwan and Daniel Scheinert (the Daniels) on winning Best Original Screenplay for 'Everything Everywhere All At Once' #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/LrKzqxOJKi — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Най-добър адаптиран сценарий: „Жените говорят”

Най-добър звук: „Топ Гън: Маверик”

Най-добра оригинална песен: NAATU NAATU от RRR

Индийският филм RRR е и с българско участие. Тодор Лазаров е човекът, благодарение на когото част от лентата е снимана в България.

„През 2018 година за първи път ми се обадиха за този филм. Тогава ми предложиха да бъда човекът, който се занимава с конете. Но по това време бях в Лондон. След това ми предложиха да бъда екшън камера оператор. Трябваше да е ангажимент за 5-6 дни, а станаха 6 седмици”, сподели той пред NOVA. По думите му след това той станал екшън режисьор, а след това и продуцент на филма.

Най-добър монтаж: „Всичко навсякъде наведнъж”

'Everything Everywhere All At Once' made the final cut! Congratulations on the Oscar for Best Film Editing, Paul Rogers! #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/EnWdbuELYL — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

ВСИЧКО ЗА НАГРАДИТЕ „ОСКАР” ЧЕТЕТЕ ТУК